Пробки в Ростове-на-Дону на утро 30 сентября: на дорогах скопились пятибалльные пробки

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 30 сентября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Международная, МОПРа, Благодатная, Толмачева, Мадояна и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Красноармейская, Варфоломеева, Мечникова, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, в переулке Ашхабадском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Зрелищная.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Плиева, Нариманова, Добровольского, в переулке Бориславском.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Шостаковича, Алябьева, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, Щербакова, Курчатова, Менжинского, 14-я Линия, 1-я Линия, 1-я Майская, Мясникова, переулке Мезенском, проспекту Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 29 сентября: в городе скопились пятибалльные пробки.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на утро 29 сентября.