Два человека погибли в серьезном ДТП на трассе Новошахтинск - Майский

Mercedes-Benz Actros врезался во встречный «ВАЗ-2107»/ Фото: страница в Instagram podslushano_novoshahtinsk

Два человека погибли в утреннем ДТП на трассе Новошахтинск-Майский в Ростовской области. Трагедия произошла сегодня утром, 30 сентября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД

По данным ведомства, столкновение случилось в 9.10. Как предварительно выяснили автоинспекторы, 54-летний водитель тягача Mercedes-Benz Actros врезался во встречный «ВАЗ-2107», который поворачивал налево на регулируемом перекрестке.

От удара получили серьезные травмы 53-летний водитель и 30-летний пассажир легковушки. Они умерли на месте. Сейчас правоохранители разбираются в деталях этого происшествия.

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