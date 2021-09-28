Массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Столкнулись сразу восемь машин. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Массовое ДТП с восемью машинами произошло сегодня, 28 сентября, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. В аварии пострадал один человек - водитель Mitsubishi. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Машины столкнулись еще днем, около 11.30. По предварительным данным, все началось с автомобиля DAF - 34-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию и зацепил попутный Mitsubishi, а также «ГАЗель». Далее в аварийную цепочку попали грузовик MAN, Hyundai и три «КамАЗа».

- По факту произошедшего сейчас проводится проверка. Правоохранители выясняют детали дорожного ЧП, - добавили в УГИБДД.

К слову, это не единственная авария сегодня на М-4 «Дон». Днем в Аксайском районе большегруз MAN снес отбойник и перевернулся. Водитель чудом остался жив.

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