Массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Столкнулись сразу восемь машин. Фото: отдел пропаганды УГИБДД
Массовое ДТП с восемью машинами произошло сегодня, 28 сентября, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. В аварии пострадал один человек - водитель Mitsubishi. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Машины столкнулись еще днем, около 11.30. По предварительным данным, все началось с автомобиля DAF - 34-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию и зацепил попутный Mitsubishi, а также «ГАЗель». Далее в аварийную цепочку попали грузовик MAN, Hyundai и три «КамАЗа».
- По факту произошедшего сейчас проводится проверка. Правоохранители выясняют детали дорожного ЧП, - добавили в УГИБДД.
К слову, это не единственная авария сегодня на М-4 «Дон». Днем в Аксайском районе большегруз MAN снес отбойник и перевернулся. Водитель чудом остался жив.
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