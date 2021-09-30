Власти рассказали, сколько потратят на модернизацию трамвайной сети Ростова

Проект модернизации трамвайной сети Ростова одобрили сегодня, 30 сентября, на заседании федеральной комиссии по региональному развитию. Теперь на капитальное обновление власти планируют потратить почти 15,4 млрд рублей инфраструктурного кредита и еще 69,3 млрд внебюджетных средств, сообщает сайт донского правительства.

- Поддержка этого крайне важного проекта позволит создать в донской столице современную инфраструктуру экологичного вида транспорта - трамвая, это повысит комфорт жизни горожан, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Три новые линии должны в будущем соединить центр города с Левенцовкой, Верхним Темерником, Суворовским и Вересаево, а также с территориями на левом берегу Дона и в районе старого аэропорта.

Всего планируют построить свыше 76,8 км путей, обновлению подлежат еще 46 км существующей сети. Кроме того, для донской столицы собираются приобрести 98 новых составов, должны смонтировать новые остановки.

В скором времени на рассмотрение комиссии от Ростовской области представят еще две заявки: по развитию Новочеркасска и программу комплексного развития территорий в Ростове. Общая сумма этих проектов - 8 млрд рублей.

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