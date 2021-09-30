Власти Ростова допустили передачу продленной набережной в концессию

Выкупать участки начнут после прохождения Госэкспертизы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове продленную набережную отдадут в концессию только после обсуждения с жителями города. Если люди согласятся на этот вариант, территорию сможет обустроить инвестор и тогда бюджет города не понесет никаких затрат. Об этом на заседании совета по инвестициям заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сначала нужно выкупить участки. Только после этого можно рассматривать вопрос о том, в каком формате проект будет реализован. Мы еще много раз посоветуемся с ростовчанами, пройдем большие публичные мероприятия и поймем, каким хотят видеть этот участок. Должна ли это быть зона покоя и тишины или зона активности. Если активность не нужна, благоустройство проведем за бюджетные деньги. Если активность окажется приемлемой, мы с удовольствием отдадим территорию в концессионное соглашение, - сказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации пояснил, что сотрудничество с инвестором выгодно для города - «бюджетные деньги не вкладываются, но в казну при этом поступает арендная плата, а на самой территории появляются красивые и качественные объекты».

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