В Ростове 45-летняя женщина сорвалась с подоконника и разбилась насмерть

Пострадавшая умерла на месте от серьезных травм Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове начали выяснять обстоятельства гибели 45-летней женщины, которая разбилась после падения из окна. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Трагедия произошла вчера на проспекте Буденновском. По предварительным данным, ростовчанка в состоянии опьянения залезла на подоконник своей квартиры и некоторое время отказывалась спускаться.

На просьбы мужа и соседей женщина не реагировала. Внезапно она сорвалась и упала на крыльцо магазина. Пострадавшая умерла на месте от серьезных травм.

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