Сговор Минздрава и ряда медучреждений выявили в Ростовской области

Переработкой медотходов класса "Б" занимался один подрядчик Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области выявили сговор в сфере обращения с опасными отходами класса «Б». В нарушении подозревают региональный Минздрав и ряд медицинских учреждений. Информацию об этом сегодня, 30 сентября, появилась на сайте Федеральной антимонопольной службы.

- ФАС России признала министерство здравоохранения Ростовской области и ряд медицинских учреждений нарушившими статью 16 Закона о защите конкуренции, - говорится в тексте сообщения.

Предварительно известно, что стороны договорились между собой и заранее определили подрядчика, который занимался переработкой отходов. С этой компанией вели дела, несмотря на то, что она не соответствовала требованиям закупки. Теперь все материалы ФАС изучат в полиции. Если нарушения подтвердятся, подозреваемые заплатят штрафы.

Медицинские отходы класса "Б" - эпидемиологически опасные отходы, накапливаемые лечебно-профилактическими учреждениями, в том числе это пластик, биологические отходы, средства индивидуальной защиты, памперсы и многое другое.

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