Жители Ростова обсудят варианты благоустройства сквера «Семицветик»

На выбор подготовили сразу несколько тем оформления. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Жителей Советского района Ростова приглашают обсудить варианты благоустройства сквера «Семицветик». Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Считаю, что концепцию должны выбрать сами ростовчане. Общественное обсуждение проекта состоится 7 октября в 18 часов в сквере. К этой работе могут подключиться местные все желающие. На встрече собравшиеся детально разберут каждую идею, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, на выбор подготовили сразу несколько тем оформления: космос, искусство, природа. При этом каждый проект включает в себя два детских игровых комплекса, купольный кинотеатр, спортивную площадку с тренажерами и другие элементы. Объекты объединят не только общей идеей, но и цветовой линией.

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