Жители Таганрога пожаловались губернатору на мусор и плохие дороги

Василий Голубев лично встретился с жителями города. Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев провел очередную масштабную проверку в Таганроге, в том числе глава региона оценил ход работ по обновлению трамвайной сети и лично встретился с жителями города. Теперь все поступившие жалобы рассмотрят в профильных ведомствах, сообщает сайт донского правительства.

Таганрожцы - жители военного городка - сообщили о мусоре, зарослях травы, отсутствии освещения, а также о плохом качестве дорог. Василий Голубев поручил подчиненным разобраться со всеми этими вопросами как можно скорее. К работе должны подключиться сотрудники Минтранса, МинЖКХ и местной администрации. Перечень всех нареканий и недочетов составят уже в течение недели.

Также глава региона по просьбе горожан проверил парк имени 300-летия Таганрога. Люди жаловались на длительный ремонт, но выяснилось, что все работы ведутся по графику. Объект будет готов в июле 2022 года. Задачи на этот год подрядчик пообещал завершить до конца ноября.

Еще одной точкой рабочего визита для Василия Голубева стала улица Ленина, там уже приступили к ремонту нового участка трамвайных путей.

- Начинается второй этап реконструкции, который должен завершиться в конце следующего года. До 10 октября отработают дорожную карту по продолжению модернизации. Второй этап разбит на пять периодов. Первый - с 1 октября до 1 января, - сказал Василий Голубев.

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