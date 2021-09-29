С 5 октября изменится стоимость проезда в общественном транспорте Таганрога

Также в следующем месяцев подорожает проезд и для батайчан Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге с 5 октября изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь пассажиры будут платить по 25 рублей. Об этом сообщает сайт городской администрации.

- Речь идет о муниципальных маршрутах, которые обслуживают предприятия: «Пассажиртранс», «Автолайн» и «Автолайн-КО», - говорится в тексте сообщения.

Ранее стало известно, что с 1 октября подорожает проезд и для батайчан - дорога в Ростов или из Ростова будет стоить уже 35 рублей. Это нововведение коснется автобусов № 202, 203, 204, 205, 211, 213, 214.

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