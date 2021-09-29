Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2021 18:06

С 5 октября изменится стоимость проезда в общественном транспорте Таганрога

Речь идет о муниципальных маршрутах, которые обслуживают три автотранспортных предприятия
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Также в следующем месяцев подорожает проезд и для батайчан

Также в следующем месяцев подорожает проезд и для батайчан

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге с 5 октября изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь пассажиры будут платить по 25 рублей. Об этом сообщает сайт городской администрации.

- Речь идет о муниципальных маршрутах, которые обслуживают предприятия: «Пассажиртранс», «Автолайн» и «Автолайн-КО», - говорится в тексте сообщения.

Ранее стало известно, что с 1 октября подорожает проезд и для батайчан - дорога в Ростов или из Ростова будет стоить уже 35 рублей. Это нововведение коснется автобусов № 202, 203, 204, 205, 211, 213, 214.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус обнаружили на поручнях в автобусах Ростовской области

Инфекцию также находили в смывах на Главном ж/д вокзале донской столицы (подробности)