В Ростове планируют запустить троллейбусный маршрут на Военвед

На линии могут выпустить троллейбусы с автономным ходом «Горожанин» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове снова заговорили о восстановлении троллейбусного маршрута на Военвед. Его собираются запустить уже в этом октябре. Такое заявление сделали власти, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Известно, что составы № 17 по направлению «Центральный рынок - Стройгородок» курсировали до 1998 года. После этого их убрали. Однако к идее о повторном запуске маршрута часто возвращались в течение многих лет.

По этому вопросу нет четкого решения и сейчас. Если план все же претворят в жизнь, на линии могут выпустить троллейбусы с автономным ходом «Горожанин».

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