Еще 496 жителей Ростовской области заболели коронавирусом к утру 1 октября

В лабораториях за сутки провели 16506 тестов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области выявили еще 496 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3311. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 187. На втором месте находятся Шахты, там зарегистрировали 11 заболевших, в Новочеркасске - 10, в Волгодонске, Таганроге, Азовском и Сальском районах - по 9.

По 8 случаев - в Азове, Батайске, Новошахтинске, Аксайском, Миллеровском, Мясниковском и Семикаракорском районах, по 7 - в Каменске-Шахтинском, Багаевском, Волгодонском, Красносулинском, Неклиновском и Цимлянском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - подтвердили в Белокалитвинском и Дубовском районах.

Среди новых заболевших 31,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,4% - от 46 до 65 лет, 13,3% - от 66 до 79 лет, 2,6% - старше 80 лет, 22,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 4267 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 46 человек, на неинвазивной ИВЛ - 347.

Зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Это 14 женщин 51, 52, 53, 62, 69, 70, 77, 79, 84, 85, 86, 87 лет и 13 мужчин 40, 45, 54, 68, 69, 70, 72, 73, 83, 84, 85, 89 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6832 человека. Выздоровели за этот период 120231 человек.

В лабораториях за сутки провели 16506 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 317,14.

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