В Ростове экстремист получил пожизненный срок за убийство и нападения на силовиков

Приговор вынесли в Южном окружном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове к пожизненному сроку приговорили экстремиста, который нападал на силовиков и убил сотрудника МЧС. Вердикт вынесли сразу по нескольким уголовным статьям. Бандита отправили в колонию особого режима, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

По данным инстанции, в 2010 году мужчина вступил в банду, которая находилась под контролем сообщества Докку Умарова и Али Тазиева. С этого момента и до августа 2012 года в Ингушетии боевик занимался незаконным изготовлением оружия и бандитизмом, в том числе на его совести ряд тяжких преступлений.

Так, в суде доказали причастность мужчины к убийству сотрудника МЧС. Также он совершил нападения на работников ГИБДД, ОМОНа и МВД, эти налеты привели к гибели пятерых человек, еще четверо получили ранения.

- Свою вину подсудимый не признал, - добавили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

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