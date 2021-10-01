Жителей Ростова возмутила велодорожка перед мусорными баками

При проектировании мини-трассы не учли возможные сложности с вывозом мусора. Фото: соцсети

«Нелогичная велодорожка» на Пушкинской снова стала предметом всеобщего обсуждения в социальных сетях. Теперь люди не могут понять, как при проектировании мини-трассы не учли возможные сложности с вывозом мусора и парковкой - некоторые по-прежнему оставляют свои авто у края дороги, прямо на пути у двухколесного транспорта.

Все началось с поста в Instagram общественника Николая Ларина. Он жестко раскритиковал «спешно нанесенную разметку», перечислил все обнаруженные недочеты и опубликовал видео-подтверждение своих слов.

- Велодорожки вроде бы есть, но ехать нельзя, машины мешают, разметки местами нет. Люди, ответственные за реализацию проекта, видимо, хотели всем по-быстрому угодить и забыли учесть подъезд к контейнерным площадкам. Как убирать контейнеры, непонятно. Еще интересно, как зимой будут очищать дорогу и велотрассу, - написал Николай Ларин.

После этого обсуждения развернулись и в других социальных сетях. Так, в одном из городских пабликов ростовчане согласились с проблемой вывоза мусора, а также отметили, что проезд стал неудобным. Однако саму идею создания велодорожек местные жители поддержали.

- Задумка хорошая, но исполнение не очень радует, - написал в комментариях ростовчанин.

- Наш дом напротив жбанов, машины итак часто блокировали мусор, а теперь стоят вполне официально. А можно ещё пройтись чуть дальше и увидеть, что дорожка заканчивается на доме №94, дальше ее нет. Для кого делали, зачем? Одни вопросы, - высказался местный житель.

- Раньше две полосы было и без пробок проезжали, а сейчас одна и пробка там, где я раньше тратил 5 минут. Теперь нужно стоять по 30-40 минут, - пожаловался автолюбитель.

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