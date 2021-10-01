В Ростове для людей «серебряного» возраста устроили спортивный праздник

Некоторые участники сразились в шахматно-шашечном турнире. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

1 октября в Ростове для людей «серебряного» возраста устроили большой спортивный праздник. В парке Октябрьской Революции состоялся шахматно-шашечный турнир, также все желающие смогли посоревноваться в настольном теннисе и скандинавской ходьбе. Об этом на своей странице в Instagram рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Уважаемые представители старшего поколения, ветераны. Примите искренние и сердечные поздравления. Этот день - еще один повод выразить вам свою признательность. Особая благодарность и низкий поклон тем, кто отстоял свободу нашего Отечества и несмотря на свой почтенный возраст продолжает заряжать нас жизнелюбием, добротой и позитивом, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации назвал старшее поколение «примером удивительной работоспособности, ответственности и главными наставниками в жизни».

- Нам есть, на кого равняться. Ваш богатейший жизненный опыт, знания, мудрость и сила духа - то, чему мы учимся у вас ежедневно. Искренне желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть родные и близкие оберегают вас, а мы всегда готовы делать вашу жизнь более комфортной, - добавил Алексей Логвиненко.

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