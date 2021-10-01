В Ростове в ДТП с «перевертышем» пострадали два человека

Столкнулись Lada Vesta и Nissan Juke.Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 1 октября, в Ростове на пересечении 36-ой Линии и Тюхряева произошло ДТП с «перевертышем». В этой аварии пострадали два человека, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, несчастный случай произошел еще в первой половине дня, около 10.20. Предварительно, 30-летний водитель Lada Vesta ехал по направлению к улице Тюхряева и не уступил дорогу автомобилю Nissan Juke.

В итоге от удара Lada отлетела в сторону и перевернулась. После этого за помощью к медикам обратились оба водителя. Сейчас детали произошедшего уточняют правоохранители.

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