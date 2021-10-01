Глава администрации Азовского района рассказал, как бороться с ковидом

В районах нужны неформальный подход и работа с населением Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава администрации Азовского района Александр Палатный заявил, что распространение заболевания идет неравномерно, и это во многом зависит от работы в территориях. Такое заявление сити-менеджер сделал на заседании местного совета по борьбе с COVID-19.

- Иногда слушаю доклады коллег и задаю себе вопрос: «Мы что ощутили, что у нас был провал между волнами коронавируса?». Да мы не чувствовали этого. У нас постоянно высокий рост заболеваемости. Сейчас, говорят, идет стабилизация, - сказал Александр Палатный.

Руководитель администрации подчеркнул, что в сейчас крайне важны неформальный подход и работа с населением. Люди должны понимать, что именно от их поведения и решений напрямую зависит ситуация с коронавирусом.

- Следует заниматься предметной, организаторской работой. Необходимо создать обстановку в обществе, которая бы способствовала тому, чтобы ограничения, которые существуют, соблюдались. Это не работа по поводу написания писем и составления административных протоколов, хотя и такие меры тоже нужны, - прокомментировал Александр Палатный.

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