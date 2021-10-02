В Новочеркасске клинику наказали за застрявший в зубе осколок инструмента

Медвежью услугу оказали в частной стоматологии Фото: Олег ЗОЛОТО

Лечение острой зубной боли вылилось для жителя Новочеркасска в целый квест с поиском утерянной части мединструмента. Медвежью услугу оказали в частной стоматологии, сообщили в Росздравнадзоре.

Как пояснили в ведомстве, во время приема доктор оставил в больном зубе осколок, и когда это обнаружилось пострадавшего сразу же отправили в другую больницу, уже на новую операцию - теперь нужно было вытащить инородный предмет.

При этом о произошедшем клиника в Росздравнадзор так и не сообщила. Это нужно было сделать, чтобы опасный инструмент изъяли из обращения. В итоге за игру в молчанку клиника получила административный штраф в 30 тысяч рублей. Нарушители пытались оспорить это в суде, но Фемида разочарованных медиков не поддержала.

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