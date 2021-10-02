Алексей Логвиненко: «Рынки Ростова готовы к зиме»

Сейчас на объектах продолжают санобработку и работы по благоустройству. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове проверили готовность городских рынков к зиме. Всего проинспектировали 9 торговых площадок, в том числе Центральный рынок, Нахичеванский базар и «Лидер». Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Проверка показала, что на рынках соблюдены все условия для приемки и хранения товаров. Нет перебоев с теплоснабжением и подачей воды. Сейчас управляющие компании продолжают работу по санобработке территорий и благоустройству. Очистили фасады, покрасили и заменили урны, - написал Алексей Логвиненко.

Также, по словам главы администрации, к этому моменту уже наметили план мероприятий по уборке снега и обработке территорий противогололедными средствами.

- К зимнему сезону подготовили 16 единиц техники. В работах задействуют 130 человек. Компании, которые не располагают собственной техникой, сейчас заключают договоры, - добавил Алексей Логвиненко.

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Преимущественно речь идет о северных территориях региона (подробности)