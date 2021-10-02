В Ростовской области сняли на видео сильно обмелевший берег Дона

Вода ушла от берега на значительное расстояние. Фото: соцсети

В Ростовской области очевидцы сняли на видео сильно обмелевший берег Дона. Судя по кадрам, вода ушла от суши на значительное расстояние, и теперь у местных жителей появился новый пляж. Сейчас этот ролик обсуждают в соцсетях.

В комментариях люди отметили, что подобное природное явление не должно никого удивлять, если до этого разгулялся ветер. Именно из-за него часто происходят подобные случаи. Это «обычная ситуация на Дону при верховке», написал один из жителей региона.

Точной даты в видеоролике нет, однако ранее Ростгидромет сообщил, что на участке от Аксая до Ростова уровень воды в реке находится «на 44-50 см ниже неблагоприятно низкой отметки, и это затрудняет работу речного флота».

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