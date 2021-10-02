В Ростовской области подрядчика заподозрили в мошенничестве на 23,3 млн рублей

Дело в суд передала прокуратура Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области директора строительной компании заподозрили в мошенничестве на 23,3 млн рублей. Все материалы по этому делу теперь рассмотрит в суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, подрядчик должен был за бюджетные деньги благоустроить улицы Ленина и Фрунзе в городе Миллерово. Однако вместо того, чтобы честно выполнить контракт, злоумышленник решил обогатиться.

Сначала он просто представил липовый счет на возведение сценического комплекса, который был указан в дизайн-проекте. Власти объект оплатили, но глава фирмы потратил только малую часть, а все остальное забрал себе. В итоге постройка через время обрушилась.

Подозреваемый также смонтировал за несколько миллионов рублей еще два объекта - сезонный каток и фонтан. Но когда их проверили, выяснилось, что они находятся в нерабочем состоянии. Теперь все напрасно потраченные средства будут возвращать через судебные разбирательства.

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