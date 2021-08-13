Прокуратура: «В Новочеркасске подрядчик обманул власти на 2 млн рублей»

После махинаций на скамье подсудимых оказался гендиректор организации

В Новочеркасске подрядчика, который занимался ремонтом трамвайных путей, заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей. Теперь это дело рассмотрит суд, сообщили в областной прокуратуре.

Так, по данным ведомства, местные власти наняли компанию, которая должна была привести в порядок несколько участков трамвайных путей. На эти работы заключили контракт, но в итоге часть задач так и остались невыполненными.

При этом в документы были внесены ложные сведения, и на основании заявленных цифр из бюджета выплатили деньги. Только потом выяснилось, что подрядчик благодаря своим махинациям незаконно обогатился более чем 2 млн рублей.

Похожая история произошла в этом году в Аксайском районе. Там дорога к несуществующему магазину обошлась бюджету в 8,7 млн рублей.

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