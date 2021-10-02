Глава СК поинтересовался ходом расследования «кислородного скандала» в Ростове

Расследование по делу еще ведут Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доложить о ходе расследования «кислородного скандала», который разразился в горбольнице №20 Ростова в октябре 2020 года. Информация об этом появилась на сайте федерального Следкома.

- В связи с публикациями в соцсетях и СМИ критики расследования уголовного дела председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя управления СК по Ростовской области доложить о проведенной работе, - говорится в сообщении.

К такому решению Александр Бастрыкин пришел после заявлений в сети о якобы затягивании дела. В частности похожую точку зрения накануне выразила общественный деятель и юрист Екатерина Гордон на своей странице в Instagram.

По предварительным данным, во время перебоя с кислородом в ростовском медучреждении погибли сразу несколько пациентов с коронавирусом. Спустя время после этого уволилась министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

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