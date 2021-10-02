Массовые отключения электричества проведут в Ростове с 4 по 8 октября

Более подробный график отключений можно найти на сайте «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе - с 4 по 8 октября - сотни жителей Ростова-на-Дону останутся без электричества. Об этом предупреждает «Донэнерго». Информацию опубликовали на сайте компании, там же можно найти более подробный график отключений.

Так, 4 октября до вечера обесточат дома по следующим адресам: Королева, 10, 10/1, 10/3, 10/4, 12, Добровольского, 24, 24/1, 26, 28, 30, Филимоновская, 229-233, 186-196, Лермонтовская, 181-191, 118-134, Тельмана, 99-113, 98-100, Университетский, 72-80, 131, Согласия, 1-19, 2-16, Доломановский, 11-27, 12-18, Братский, 39-45, 46-48, Сиверса, 4.

5 октября отключения коснутся домов на Филимоновской, 229-233, 186-196, Лермонтовской, 181-191, 118-134, Тельмана, 99-113, 98-100. Также света не будет в зданиях на Университетском, 72-80, 131, Коммунистическом, 31, 31/1, 31/3, 31/4, 33, 33/1, 31/2, 33/3, 35, 35/1, 35/2, 37, 37/1 и на проспекте 40-летия Победы, 316, 316/2, 318, 318/1.

6 октября без электричества останутся жители Шолохова, 126, 126З, 128, Машинного, 6, 26-ой линии, 47/4, Коммунистического, 34/2, 34/3, 34/1, 34/5, 34/6, 36/1 и Стачки, 225.

7 октября отключения произведут по адресам: Коммунистический, 4/1, 6, 6/1, 8/1, 10, 10А, 12Б, 2, 2/1, 2/2, 2/3, Малиновского, 28Б, Стачки, 193/3, 191/14, Труженников, 14-22, Ленина, 117, 117/1, 119, 119/1, 119/2, 119/2А, 121, 121/1, 121/2, 123, Автомобильный, 22.

8 октября поставку энергоресурса перекроют на Коммунистическом, 30 и Ленина, 123, 123/1, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 127, 127/1.

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