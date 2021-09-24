В Ростовской области без электричества рискуют остаться около 45 тысяч дончан

В Ростовской области свет отключат почти у 45 тысяч жителей Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 45 тысяч жителей донского края рискуют остаться без электричества из-за крупных долгов. Об этом сообщили в пресс-службе компании "ТНС энерго Ростов".

В сентябре 2021 года сотрудники фирмы направили 44 562 уведомления об ограничении энергоснабжения. Общая сумма долгов всех получателей составила более 100 миллионов рублей.

Подача света 15 000 должникам будет прекращена уже до конца сентября. Большая часть из них живет в Ростове, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Сальске, Таганроге и Шахтах

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