Отключение света в Ростове-на-Дону 24 сентября 2021 года: электричество отключат в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 24 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 24 сентября, с 9 до 15 часов отключение электроэнергии ожидается в пер. Халтуринский 48-104, 69-79; ул. Пушкинская 12-44, 19-45; ул. М. Горького 48-68, 55; пер. Островского 69-79; просп. Буденновский 45.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Вавилова 54-88, 69-85; просп. Королева 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1П; ул. Неклиновская; ул. Обливская; ул. Ольгинская; ул. Днепроградская; ул. Полоцкая; ул. Инженерная; ул. Смелая; пер. Радиаторный; пер. Изыскательский; С/т «Железнодорожник»; С/т «Ригель»; СНТ «Восход».

С 9 до 17 часов свет отключат на ул. Новая 1-27, 2- 10; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; ул. Мира 8; ул. Филимоновская 229-233, 186-196; ул. Лермонтовская 181-191, 118-134; ул. Тельмана 99-113, 98-100; пер. Университетский 72-80, 131; ул. Богданова 20-54, 21-71; ул. Подвойского 14-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; ул. 29-я линия 79-131, 70-106; ул. 31-я линия 77-129, 78-132; ул. 33-я линия 77-141, 72-132; ул. 35-я линия 94-138.

С 9 до 18 часов электроэнергия будет отсутствовать в пер. Араратский 19-31; ул. Мичуринская 159-181; ул. Одесская 1-27, 2-26; ул. Объединения 1-23, 2-22; ул. Макарова 18-28.

С 10 до 12 часов без света придется посидеть жителям ул. 339-й Стрелковой Дивизии 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 25, 23/3, 23А.

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