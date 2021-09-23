Отключение света в Ростове-на-Дону 23 сентября 2021 года: в городе обесточат сотни домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 23 сентября, с 9 до 12 часов свет отключат на ул. Кумженская 1-71, 2-74; ул. Береговая 2, 2А, 2В; ул. 2-я Причальная 20; ул. 4-я Причальная 8-18, 3-9; ул. 5-я Причальная 11, 34; С/т «Рыбник»; С/т «Кумженское»; ООО «им. Мирошниченко»; СНТ «Донстрой».

С 9 до 16 часов обесточат ул. Малюгиной 131-161, 102-126; пер. Островского 119-123; пер.Халтуринский 105-109, 150-168; ул. Филимоновская 93-111, 68-86; ул. Малюгиной 131-161, 102-126; пер. Островского 119-123; пер. Халтуринский 105-109, 150-168; ул. Филимоновская 93-111, 68-86.

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Борисоглебская 58 -72, 73 -93; ул. Тракторная 37-85, 36, 46А, 48, 48Б; ул. Иловайская 38-64, 31-51; пер. Курильский; пер. Экскаваторный; пр. 40 лет Победы 73 Д, Е; пр. 40 лет Победы 75 Д, Е, Ж.

С 9 до 18 часов без света останутся жители ул. Варфоломеева 137-169.

С 10 до 14 часов обесточивания ожидаются на ул. Левобережная 11, 13, 17; пляж левый берег Дона.

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