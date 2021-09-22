Отключение света в Ростове-на-Дону 22 сентября 2021 года: масштабные отключения ждут горожан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 22 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 22 сентября, с 9 до 16 часов отключения света ожидаются на ул. Б. Садовая 118-126; ул. Социалистическая 143-147; ул. Петровская 25-27; ул. Медногорская 2-68; ул. Абаканская 51-75; ул. Щербакова 100-116; ул. Арефьева 87-101, 86-92; пер. Орехово-Зуевский 1-11, 2-8; ул. Лесозащитная 1-23, 2-30; ул. Печерская 1-31, 2-36; ул. Двинская 1-15, 32-46; ул. Б. Садовая 118-126; ул. Социалистическая 143-147; ул. Петровская 25-27.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Ченцова 4-10; ул. Налбандяна 1-25, 2-22; ул. Мурлычева 7-27, 6-26; ул. 20-я линия 8-14, 7-11; ул. 22-я линия 16-42, 9-43; ул. 24-я линия 1-23, 2-18; пл. Базарная 4Б; ул. Ленина 143- 157; пер. Актюбинский; пер. Гаевский; пер. Полтавский; пер. Лебединский; ул. Выездная; пр. 40 лет Победы 85, 85/1, 85/2.

С 9 до 18 часов электричество отключат на ул. Черепахина 137-185, 128-154; пер. Гвардейский 54-60; пер. Доломановский 83-91, 86-92.

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