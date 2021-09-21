Отключение света в Ростове-на-Дону 21 сентября 2021 года: горожане проведут без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 21 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 21 сентября, с 9 до 16 часов света не будет в пер. Соляной спуск 6-10; пр. Будённовский 1, 1А, 1Б, 1Г, 2; ул. Баумена 2/12; ул. Береговая 21-23, 10.

С 9 до 17 часов обесточат с/т «Дружба», с/т «Росинка», с/т «Космос», с/т «Россельмашевец», с/т «Агропром», с/т «Красный Аксай», с/т «Виноградарь», ТСЖ «Париж», с/т «Союз», с/т «АЭРО», с/т «Колос», с/т «Гамма Труд», с/т «Победа», с/т «Югтехмонтаж», с/т «Утро», с/т «Зодчий», с/т «Агат», с/т «Орбита»; пер. Кривошлыковский 1-9; пр. Шолохова 130-140; пер. Упорный 1-13,2-16; пер. Железноводский 1-13, 2-16; ул. Коммунаров 1-23, 2-22.

С 9 до 18 часов электричество отключат на ул. 12-я линия 58-78, 49-69; ул.14-я линия 30-62, 21-61; ул. 16-я линия 30-48, 35-61; ул. 18-я линия 70-80; ул. Налбандяна 35-65, 30-58; ул. Ченцова 22-74, 71-77.

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