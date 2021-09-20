Отключение света в Ростове-на-Дону 20 сентября 2021 года: десятки горожан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 20 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 20 сентября, с 9 до 16 часов света не будет на ул. Пушкинская 47-49, 44-48; ул. М. Горького 70, 95; пер. Островского 74.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Филимоновская 229-233, 186-196; ул. Лермонтовская 181-191, 118-134; ул. Тельмана 99-113, 98-100; пер. Университетский 72-80, 132; ул. Буйнакская 28-36; пер. Кривошлыковский 12-44, 11-37; ул. Граненная 4-8; ул. Балашовская 1-7, 2-8; пер. Вагонный 2-12, 3-19; ул. Вагулевского 20-74, 31-93; ул. Лензаводская 5-9; пер. Солдатский 1-7, 2-8; ул. Трудящихся 46-48, 64-66, 47-49; ул. Чебанова 12, 1-15.

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