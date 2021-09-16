Отключение света в Ростове-на-Дону 16 сентября 2021 года: город ждут массовые обесточивания

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 16 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 16 сентября, с 9 до 12 часов света не будет на ул. Седова 63-101, 10-16; ул. Береговая 16А, Б 61, 67, просп. Богатяновский спуск 1А-3А, 2-4.

С 9 до 15:30 часов электричество отключат в с/т «РСМ Товарищ».

С 9 до 16 часов обесточат ул. Беляева 7/1, 9, 11, 11/1, 13/58; ул. Орбитальная 58; ул. Солнечная; ул. 2-я Циолковского.

С 9 до 17 часов без свет вынуждены будут сидеть жители ул. Ленина 90Г, 90Д, 90Е; ул. Врубовая 17, 17А, 17/1, 32, 36, 40; ул. Мурманская 2-52, 3-41; ул. Глинки 2-52, 1-51; ул. Калужская 1-51, 2-48; ул. Кемеровская 1-51, 2-48; ул. 20 летия Октября 2-24, 1-49; ул. Конституционная 1-11, 2-12; ул. Щербакова 69-95, 52-82; ул. Арефьева 45-69; ул. Абаканская 2-14; ул. Фабричная 9-15, 36-48; ул. Алеутская 53-67, 70-74; пер. Замкнутый 1-15, 2-12; ул. Филимоновская 229-233,186-196; ул. Лермонтовская 181-191, 118-134; ул. Тельмана 99-113, 98-100; пер. Университетский 72-80, 131.

С 9 до 18 часов без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители ул. Варфоломеева 137-169.

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