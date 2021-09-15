Отключение света в Ростове-на-Дону 15 сентября 2021 года: горожане проведут без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 15 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 15 сентября, с 9 до 16 часов электричество отключат на ул. 14-я Линия 15, 19/46; ул. 16-я Линия 16-32, 11-39; ул. Мурлычева 25-53, 26-46; ул. 1-я Майская 11-21, 20/7; ул. Вавилова 57, 59, 59/1, 59Л; ул. Монтажная 3А; ул. Тарновского-Терлецкого 99.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Туполева 3, 5, 7, 11А; ДНТ «Восток»; с/т «Садовод»; ул. Ленина 66, 66А, 66Б; пер. Автомобильный 30; ул. Ченцова 4-10; ул. Налбандяна 1-25, 2-22; ул. Мурлычева 7-27, 6-26; ул. 20-я линия 8-14, 7-11; ул. 22-я линия 16-42, 9-43; ул. 24-я линия 1-23, 2-18; пл. Базарная 4Б; ул. Дарвина 5/41, 12; ул. Доватора 76-114, 118А; ул. Котовского 45/28; ул. Латвийская 33-35; ул. Необычная 5-37, 8; ул. Павлова 1-23, 23Д, 2-40, 40А; ул. Пархоменко 2-76, 43-83; ул. Попова 1 А, 1-79, 2А, 2-86; ул. Предботаническая 2-22, 95-107; ул. Репина 1-9, 2/2; Сормовская 96-104; ул. Туманная 12-20; ул. Целинная 2-28, 1-57; ул. Портовая 236, 238/1, 188Г.

С 9 до 18 часов света не будет в пер. Аэроклубовский 1-15, 2-28; ул. Войкова 97-149, 44-110; ул. Портовая 383-475; пер. 4-й Поселковый 1-21, 2-22, 2А, 2Б, 2В, 2Г; ул. Циолковского 79-125, 217, 144-158; пер. Корабельный 1-11, 2-16; ул. Набережная 203-383; ул. Судостроительная 3-9, 4-14; пер. 3-й Поселковый 5-25, 2-30; пер. 5-й Поселковый 1-15, 2-16.

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