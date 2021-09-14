Отключение света в Ростове-на-Дону 14 сентября 2021 года: ростовчанам предстоит остаться без света на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 14 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 14 сентября, с 9 до 12 часов света не будет в пер. Скрыпника 32-36; ул. Черепахина 115-139, 96-130; ул. Катаева 183-185; пер. Гвардейский 45-59, 44-56; ул. Народного Ополчения 81-139, 116-180.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Вавилова 57, 59, 59/1, 59Л; ул. Монтажная 3А; ул. Тарновского-Терлецкого 99.

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Буйнакская 29/93, 28-36; пер. Кривошлыковский 12-44, 11-37; ул. Граненная 4-8; ул. Штахановского 10/4, 14, 14/1, 14/2; ул. Ерёменко 66, 66е, 66/1, 66/2; ул. Малиновского 72/1, 72/2, 72/3, 74/68, 27а, 29.

С 9 до 18 часов без света останутся жители ул. Варфоломеева 105-135; пер. Гвардейский 42-44; ул. Станиславского 183-209, 250-278; пер. Нахичеванский 2-10, 1-9.

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