Подозреваемого в серии ночных краж поймали в Батайске

Мужчину могут оштрафовать или отправить в тюрьму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Батайске вычислили серийного вора, который промышлял по ночам. В полиции считают, что это 33-летний ранее судимый мужчина. Сейчас он только подозреваемый и находится под подпиской о невыезде, сообщает «Городской репортер» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Уголовное дело завели после обращения трех местных жителей. Пока они спали, неизвестный увел у них велосипеды. Однако уйти незамеченным с добычей у него не получилось - правоохранители заметили его в видеозаписях с камер наблюдения.

Попутно выяснилось, что мужчина заранее присматривал места, где оставляли двухколесный транспорт, а когда становилось темно, приходил и просто забирал чужое себе. Кроме того, задержанного уличили еще в нескольких кражах. По данным МВД, он дважды вынес одежду из торгового центра и один раз похитил вещи в магазине техники.

Теперь за свои махинации мужчина может получить крупный штраф, принудительные работы или до пяти лет тюрьмы.

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