Жителя Ростовской области будут судить за попытку убийства бывшей жены

Следователи уже передали дело в суд Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Ростовской области ответит перед законом за покушение на убийство и оскорбление правоохранителя. Это дело уже передали в суд, рассказали сегодня, 3 октября, в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как пояснили в ведомстве, подозреваемый у себя дома, в Мясниковском районе, в августе этого года устроил пьяные разборки со своей бывшей супругой. Он напал на женщину, несколько раз ударил ее руками, а потом начал душить. Через время жертва потеряла сознание и могла уже не очнуться, но разъяренному мужчине помешали.

Видимо, из-за криков люди позвонили в полицию, и к новоявленному Отелло пришли участковые. Разбушевавшийся бандит был страшно этим недоволен и налетел на правоохранителей с оскорблениями. Но устрашение на гостей в форме не подействовало, и хозяина квартиры арестовали.

После этих событий завели уголовное дело, потом следователи добились заключения под стражу. Теперь мужчина ждет решения суда.

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