В Ростове ДГТУ построит два общежития за 1,5 млрд рублей

Новые 25-этажки должны возвести в районе площади Гагарина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Донской государственный технический университет начал искать компанию-подрядчика на строительство двух общежитий в Ростове. Максимальная сумма контракта - 1,5 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Аукцион должны провести уже 12 октября. По плану, новые 25-этажки должны возвести в районе площади Гагарина. Из разместят под углом друг к другу. Внутри сделают 334 квартиры, конференц-залы, медпункты, кухни, кладовые и другие помещения. Жилье рассчитано на 992 человека.
Деньги на строительство поступят из бюджетов федерации и области. На все работы заказчик отвел 974 дня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области открыли новый оптово-розничный комплекс «Южный хаб»
На площадке смогут торговать аксайские предприниматели, чьи точки закрыли весной этого года (подробности)