В Ростове ДГТУ построит два общежития за 1,5 млрд рублей

Новые 25-этажки должны возвести в районе площади Гагарина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донской государственный технический университет начал искать компанию-подрядчика на строительство двух общежитий в Ростове. Максимальная сумма контракта - 1,5 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Аукцион должны провести уже 12 октября. По плану, новые 25-этажки должны возвести в районе площади Гагарина. Из разместят под углом друг к другу. Внутри сделают 334 квартиры, конференц-залы, медпункты, кухни, кладовые и другие помещения. Жилье рассчитано на 992 человека.

Деньги на строительство поступят из бюджетов федерации и области. На все работы заказчик отвел 974 дня.

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