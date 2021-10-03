В Шахтах водитель иномарки сбил пожилую женщину

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 3 октября, в Шахтах 35-летний водитель Daewoo Nexia сбил женщину 70 лет. Пострадавшая с травмами попала в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, несчастный случай произошел днем, около 15 часов, на проспекте Победы Революции. Мужчина, который был за рублем иномарки, не успел затормозить вовремя и сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Сейчас правоохранители выясняют, по какой причине владелец авто не успел остановиться и почему он не смог заметить пешехода на «зебре».

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