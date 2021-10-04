В Таганроге приступили к ремонту трамвайного дело

В первую очередь взялись за цех профилакторий. Фото: соцсети

В Таганроге в рамках масштабной модернизации приступили к ремонту трамвайного дело. Информацию об этом опубликовали в группе проекта в соцсетях.

- Сейчас продолжается устройство новых путей, но большой ремонт идет и в депо, работы предполагают обновление всего хозяйства. В первую очередь взялись за цех профилакторий. В здании поменяли оконные блоки и смонтировали новые въездные ворота. Создаются все условия для комфортной работы, - говорится в сообщении.

Кроме этого, на улицах приморского города сейчас готовятся начать следующую фазу реконструкции трамвайных путей. За четыре месяца уже успели благоустроить 10 км, а на остановках к этому моменту построили 20 павильонов. К сентябрю 2022 года планируют привести в порядок все рельсы и пополнить парк 60 новыми вагонами.

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