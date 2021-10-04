В Ростове мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой

Сейчас правоохранители еще уточняют обстоятельства ДТП
Фото: Сергей ГАПОН
В Ростове 38-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой Toyota Prius. Об этом сегодня, 4 октября, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел еще вчера около 17.40 на улице Белорусской. За рулем легковушки находилась девушка 32 лет. Предварительно, она при повороте налево не заметила байк Kawasaki, который двигался в попутном направлении.
Сейчас правоохранители еще уточняют обстоятельства ДТП, чтобы наверняка установить, кто нарушил правила и спровоцировал столкновение.
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