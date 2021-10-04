Несколько улиц Ростова оставили без воды, отключения проведут также 5 октября

Завтра без воды оставят десятки домов, несколько СНТ и воинские части Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 4 октября, на некоторых улицах Ростова до вечера перекрыли водоснабжение. Также отключения ожидаются и завтра. Об этом предупреждает «Ростовводоканал».

Так, 4 числа до 18 часов краны можно не включать в границах от 1-го Машиностроительного до Малиновского - Доватора и 7-го проезда. Кроме того, вода с пониженным давлением сейчас должна поступать в дома, расположенные на Малиновского - Еременко - Мадояна - Лесной - Западном разъезде - в Левенцовке и 339 Стрелковой Дивизии.

Перекроют воду и с 9 часов 5 октября до 2 часов 6 октября по адресам: Тимошенко, 1-27, Дебальцевская, 1-51, Таганрогская, 111-157, Авиамоторная, 9-32, Оганова от Тимошенко №9 до 32, Оганова от Тимошенко до Особенной, СНТ «Мир», «За дружбу», «Спутник», «Октябрь», «Братство», воинские части.

Перекрыть доступ ресурса решили из-за ремонтных работ. Специалисты собираются заменить запорные арматуры на Машиностроительном и на улице Тимошенко.

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