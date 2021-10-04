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Происшествия4 октября 2021 14:10

В Ростове легковушка вылетела на встречку и врезалась в столб

Машину сильно помяло, удар пришелся на левую строну авто
Ангелина СКИБА
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Выжил ли водитель, пока неизвестно

Выжил ли водитель, пока неизвестно

В донской столице на Днепровском водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в столб. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы. В редакцию также прислали фото и видео с места происшествия.

Судя по кадрам, это довольно серьезная авария. Машину сильно помяло, разбилось и погнулось лобовое стекло. Видно, что удар пришелся на левую строну авто. Выжил ли водитель, пока неизвестно. В УГИБДД сейчас уточняют эту информацию, поэтому официальный комментарий поступит позже.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на Днепровском сейчас нет никаких заторов, отметок о дорожных происшествиях также нет.

В Ростове легковушка вылетела на встречку и врезался в столб 04.10.2021
Видео: очевидцы

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