В Ростове легковушка вылетела на встречку и врезалась в столб

Выжил ли водитель, пока неизвестно

В донской столице на Днепровском водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в столб. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы. В редакцию также прислали фото и видео с места происшествия.

Судя по кадрам, это довольно серьезная авария. Машину сильно помяло, разбилось и погнулось лобовое стекло. Видно, что удар пришелся на левую строну авто. Выжил ли водитель, пока неизвестно. В УГИБДД сейчас уточняют эту информацию, поэтому официальный комментарий поступит позже.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на Днепровском сейчас нет никаких заторов, отметок о дорожных происшествиях также нет.

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