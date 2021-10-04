Александр Дрозд покинул должность в связи с выходом на пенсию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове уволился главный врач больницы №8 Александр Дрозд. Эту информацию сегодня, 4 октября, подтвердили в городском управлении здравоохранения.

- Александр Александрович Дрозд покинул должность в связи с выходом на пенсию. Договор расторгнут по собственному желанию работника, - говорится в сообщении.

Специалист руководил медицинским учреждением больше десятка лет, с осени 2008 года. Общий стаж медика почти 40 лет. Сейчас обязанности главного врача исполняет Ларис Яковенко, до этого она была замглавы больницы по медицинской части.

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