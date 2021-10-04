В Ростовской области после проверки доходов уволили сотрудника таможни

Нарушителя «уволили с связи с утратой доверия» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области после проверки счетов уволили главу отдела таможенного поста речного порта донской столицы. Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, руководитель скрывал истинные размеры своих доходов и предпочитал молчать о том, сколько в действительности получает от предпринимателей. Кроме того, во время инспекции у него обнаружили тайные счета, о наличии которых не упоминалось в отчетах о годовой прибыли.

Все это вскрыли сотрудники Волго-Донской прокуратуры, они же обратились с представлением к начальнику Ростовской таможни. После этого нарушителя «уволили с связи с утратой доверия».

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