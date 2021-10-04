В Ростове на Большой Садовой начали высаживать лаванду

Центральную улицу города украсят 6 тысяч кустов. Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону на Большой Садовой начали высаживать лаванду. Всего улицу должны украсить около 6 тысяч кусов. Об этом на своей странице в Instagam сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Высадка лаванды началась в донской столице. Стартовали от переулка Газетного в сторону Театральной площади. На территории Кировского района вдоль одной из главных улиц города появится почти 6 тысяч лавандовых кустов на площади свыше 800 кв метров. Работы по озеленению продлятся здесь до 10 октября, - написал Алексей Логвиненко.

Еще более 3 тысяч кустов, по словам главы администрации, немного позже высадят в Ленинском районе.

- По словам специалистов, многолетний опыт использования лаванды в цветочном оформлении районов города оказался положительным. Он говорит о том, что это растение можно смело использовать в городском озеленении. Благодаря декоративному окрасу листьев куст сохраняет свою привлекательность даже зимой, а летом при грамотном уходе цветет дважды: в июне и в августе, - пояснил Алексей Логвиненко.

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