Делегация Дона примет участие в агропромышленной выставке «Золотая осень-2021»

Донской край представит свои инвестпроекты и достижения в сфере АПК. Фото: сайт правительства РО

Завтра, 5 октября, делегация Ростовской области примет участие в агропромышленной выставке «Золотая осень-2021». На площадке подмосковного парка «Патриот» регион представит свои инвестпроекты и достижения в сфере АПК, сообщает сайт донского правительства.

Ростовскую экспозицию разместят в самом центре павильона в разделе «Регионы России». Это будет стенд с отраслевыми направлениями площадью в 150 кв метров. Выделенную территорию также сделают местом для переговоров и заключения соглашений.

- Акцент при формировании концепции экспозиции сделали на производственных, экспортных и инвестиционных возможностях региона, а также на продвижении бренда «Сделано на Дону». В этом году мы заняли первое место по валовому сбору ранних зерновых в стране, собрав 12,68 млн тонн. Если говорить об агроэкспорте, то его общий объем по итогам прошлого года у нас составил 5,9 млрд долларов, что также лучший показателем в стране, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Участники выставки смогут обменяться опытом с коллегами, ознакомиться с новейшей сельхозтехникой и передовыми разработками в сфере аграрной науки. А в рамках деловой программы обсудят господдержку АПК, производства органической продукции, цифровую трансформацию и многие другие темы.

На этой же площадке с 7 октября начнет работу гастрономический фестиваль «Золотая осень-2021». Посетителям покажут лучшую фермерскую продукцию со всей страны, в том числе от брендов продуктов питания «Вкусы России».

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