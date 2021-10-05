В Ростовской области ожидают роста цен на картофель

Урожай картофеля в этом году в регионах выдался не таким как ожидали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области сейчас сдерживают цены на хлеб, но стоимость картофеля может измениться из-за общей ситуации на рынке в стране.

Дело в том, что урожай картофеля в этом году в регионах выдался не таким как ожидали. Речь идет не только о количестве, но и о качестве - торговые сети уже начали закупать даже мелкие сорта. Ситуация напрямую влияет на отпускную стоимость продукта.

Новое подорожание в ближайшее время может произойти и на Дону, и это несмотря на в целом удовлетворительный прогноз по урожаю этого года. Уже сейчас оптовые цены в регионе выросли до 27 рублей за кг при покупке партии от 20 тонн. В прошлом году осенью ростовский картофель стоил 20-25 рублей за килограмм в розницу.

Относительно цен на хлеб ранее высказался губернатор Василий Голубев. Глава региона отметил, что в 2021 году собрали рекордный урожай ранних зерновых, да и стоимость самого зерна сейчас на хорошем уровне. Однако стоимость муки и хлеба повышается из-за затрат на обработку, логистику и другие технологические процессы. Чтобы сдержать этот рост, власти сейчас возмещают затраты производителям, также договорились компенсировать расходы организациям торговли.

- Мы начали активную работу с организациями торговли. Договорились, что будем компенсировать расходы тем, кто цены не повышает. Кроме того, поддерживаем ярмарочную торговлю, она должна затормозить рост, - прокомментировал Василий Голубев.

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