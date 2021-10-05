5 и 6 октября в Ростове ожидается ветер до 18 м/с

Порывы могут оборвать провода ЛЭП или сбить слабоукрепленные конструкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове 5 и 6 октября ожидается усиление ветра, его порывы могут достигать 18 м/с. Об этом предупреждает городское управление по делам гражданской обороны и ЧС.

Сильный ветер может спутать провода, оборвать линии электропередач или сорвать слабоукрепленные конструкции. Также в непогоду опасно находиться или оставлять свои авто под деревьями и рекламными щитами.

При скачках напряжения нужно отключать все электроприборы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».

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