Резкое похолодание ждет жителей донского края

В Ростовской области ожидается похолодание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики предупредили дончан о резком похолодании. Об этом рассказали в ростовском Гидрометцентре.

Более или менее теплая погода ждет жителей донского региона только в понедельник, 4 октября. В этот день, как мы успели заметить, температура поднималась до +17 градусов днем, а к ночи опускалась до +8 градусов.

Ближе к середине недели на Ростовскую область опустится переменная облачность, кроме того, ветер усилится до девяти метров в секунду. Днем воздух прогреется до +16 градусов, в ночное время суток все еще будет составлять +8 градусов.

В конце недели над регионом нависнут тучи, температура воздуха не будет превышать +14 градусов днем и +7 градусов ночью. При этом скорость ветра на протяжении всей недели останется неизменной от восьми до девяти метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 5 октября 2021: ураганный ветер прогнозируют синоптики.

Рассказываем, какой будет погода в Ростове-на-Дону 5 октября 2021.