Проезд в автобусах из Ростова в Платов подорожал на 20 рублей

Днем маршрут курсирует с интервалом в 30 минут Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проезд в автобусах № 700 из Ростова в аэропорт Платов подорожал на 20 рублей. Теперь с пассажиров берут максимум до 120 рублей, а за багаж нужно доплачивать еще 50, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

При этом плата для людей, которые будут подсаживаться от «Меги» составит 75 рублей, а для за поездку из Рассвета в Ростов или Платов потребуется 60 рублей. Днем маршрут курсирует с интервалом в 30 минут, а по ночам с промежутком в час.

Уточняется, что размер оплаты перевозчик может устанавливать самостоятельно. При этом путешествие на такси от аэрогавани в Ростов или в обратную сторону обойдется намного дороже.

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