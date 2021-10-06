Самки и ягнята живут вместе, собираясь в семьи, а самцы обычно остаются одиночками. Фото: группа в VK Ростовского зоопарка

В зоопарке Ростова на свет появились три маленьких муфлона: два мальчика и одна девочка. Они уже поднялись на ножки и с интересом исследуют окружающий мир. О новом пополнении в соцсетях сообщили сотрудники зоосада.

Известно, что малышей приняли у трех парнокопытных обитательниц парка. Они сейчас внимательно следят за детенышами и стараются не отходить далеко от своего мини-стада.

Муфлоны - жвачные парнокопытное животные, ближайшие родственники домашней овцы. Обычно они обитают в гористой местности. Самки и ягнята живут вместе, собираясь в семьи до 100 особей. А вот самцы остаются одиночками и присоединяются к сородичам только во время гона.

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